2 bin madencinin kıdem ve ihbar tazminatı sorunu çözüldü

BUGÜN NELER OLDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlık olarak Türkiye Kömür İşletmeleri, işçilerin temsilcileri ve sendikalarla bir araya gelerek Somalı maden işçilerinin sorununu çözüme kavuşturduklarını söyledi.12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nda konuşan Dönmez, "Eynez Yeraltı Kömür Ocağı'nda hizmet alım sözleşmesiyle çalışan 2 binden fazla madenci kardeşimizden çalıştıkları döneme ait kıdem ve ihbar tazminatları alamayanların ödemelerini önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde, birkaç ay içinde yapacağız. İşçi kardeşlerimizin dilekçeyle başvurmaları yeterli olacak. Işıklar ve Atabacası Yer Altı Kömür Ocağında rödovans usulüyle çalışanların kıdem ve ihbar tazminatlarına yönelik mağduriyetlerinin giderilmesi için de gerekli yasal zeminde çözüm arayışlarımıza devam edeceğiz" dedi.Türkiye'nin Akdeniz'de sondaj çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Dönmez, Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa gemilerinin 2 ve 3 boyutlu sismik araştırmalarının sürdüğünü söyledi. Mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projelerine de hız vereceklerini dile getiren Bakan Dönmez, "Mini YEKA için bu ay içinde ilana çıkıp, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde sonuçlandırmış olacağız" diye konuştu.Balıkesir'de bor karbür tesisinin temelinin atıldığını anımsatan Dönmez, "Cuma günü ikisi toz renkli ve beyazlar, diğer ikisi sıvı renkli ve beyazlar olmak üzere BORON'da 4 yeni ürünün lansmanını gerçekleştireceğiz" bilgisini verdi. Birleşik Krallık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Berry Janvrin de enerjide güçlü bir işbirliği olduğunu söyledi.