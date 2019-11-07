Kruvaziyer turist sayısı 3 yılda 2 milyona çıkar

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'a üç yıl aradan sonra yeniden dönen Celestyal Cruises, 3 haftada üç sefer düzenledi. Kasım sonuna kadar üç sefer daha düzenleyeceklerini anlatan Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz, "2019'da iki gemimizle Türkiye limanlarına 104 kez sefer yaptık. 2020'de bunu 108'e çıkaracağız. İstanbul'a nisan, mayıs ve ekimde uğrayacağız" dedi. Türkiye'ye gelen kruvaziyer gemi sayısının 2015'te 1.456'ya çıktığını, turist sayısının 1.9 milyona ulaştığını belirten Alnıtemiz, "2018'de 247 gemiyle 213 bin yolcu geldi. 2019'da ise gemiler rotasını yeniden Türkiye'ye kırdı. 2-3 yılda 2015 rakamları yakalanır" diye konuştu.