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’in mağaza sayısı dokuz ayda 7 bini geçti

, 2019 yılının ilk dokuz aylık rakamlarını açıkladı. Marketler 2019’un ilk dokuz aylık döneminde net satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artırarak 11,8 milyar TL’ye çıkardı. Şok Marketler bu dönemde 639 yeni mağaza açarak 7.003 mağazaya ulaşırken, yılın ilk dokuz ayında 3 binin üzerinde kişiye sağladı.

Giriş Tarihi: 7.11.2019 11:51
Şok Marketler’in mağaza sayısı dokuz ayda 7 bini geçti

Şok Marketler Tic. A.Ş. (SOKM) 2019'un ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP'a) açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; Şok Marketler'in 2019'un ilk dokuz aylık döneminde net satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36 artarak 11,8 milyar TL 'ye ulaştı.

Aynı dönemde 639 yeni mağaza açan Şok Marketler'in toplam mağaza sayısı 7.003 'e yükseldi. Türkiye genelindeki mağaza ağını güçlendirirken, istihdama sağladığı katkıyı da artıran Şok Marketler'in toplam çalışan sayısı 31 bine yaklaştı.

Şok Marketler'in TFRS 16 etkisi hariç faiz amortisman vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise bir önceki yılın dokuz aylık dönemine kıyasla yüzde 34 artarak 612 milyon TL'ye yükseldi.

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Şok Marketler’in mağaza sayısı dokuz ayda 7 bini geçti
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