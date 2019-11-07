SON DAKİKA! Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? 7 Kasım Dolar kurunda hareketlilik!

Bir süredir yaşanan dengesiz grafik nedeniyle dolar dünya piyasalarındaki güvenilirliğini kaybetmeye devam ediyor. Yatırımcılar bu noktada altını daha güvenilir bir yatırım aracı olarak tercih ediyorlar. Dolar fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip eden vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Dolar bugün ne kadar, kaç TL' sorusunu aratmaya başladılar. ABD ile Çin arasında tarifeleri kademeli olarak kaldırma kararının ardından fiyatlarda hareketlilik yaşanıyor. Sabah.com.tr olarak biz de 7 Kasım dolar ve Euro alış satış fiyatı sizler için hazırladık.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? 7 KASIM DOLAR KURUNDA HAREKETLİLİK

Dolar/TL 5,74'ün üzerinde hareket ediyor. Bankalararası piyasada dolar dün 5,77 seviyesinin üzerine çıksa da yeniden 5,75'in altına inmişti.

Euro/TL de 6,36 civarında seyrediyor. Piyasalarda ABD ile ilişkiler ve küresel gelişmeler takip ediliyor.

Dolar

Alış: 5,7403

Satış: 5,7432

Euro

Alış: 6,3464

Satış: 6,3507