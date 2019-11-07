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Turizmde biletleri kadınlar kesecek

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi
Giriş Tarihi: 7.11.2019
Turizmde biletleri kadınlar kesecek
EV kadınlarının istihdama katılmalarını sağlamak amacıyla turizm sektöründe yeni bir çalışma başlatıldı. Turizm ve Seyahat Acenteleri İş Verenleri Sendikası (TURSAS) 10 bin ev kadını istihdam etmeyi planladığı 'Biletçi' projesiyle, turizm sektöründeki bilet satışlarını yönlendirmeyi hedefliyor. TURSAS Genel Başkanı Yılmaz Sönmez, "Açılacak bürolarda kadınları istihdam edeceğiz. Seyahat acentesiyle tatile çıkmak isteyen vatandaşların uçak, otobüs, otel rezervasyonu, araç kiralama, vize işlemleri ve turların satışı yapılacak" dedi.
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Turizmde biletleri kadınlar kesecek
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