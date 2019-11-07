Türk mühendisliğine uluslararası ödül

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TÜRKIYE'NIN dev projelerine uluslararası ödüller gelmeye devam ediyor. Dünyanın en prestijli ödülleri arasında yeralan AEC Excellence Awards 2019'da, İstanbul Geneli Raylı Sistem Tasarım Hizmetleri ve Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu projeleri ile finalist olan Yüksel Proje, Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) kullanılarak gerçekleştirilen her iki projede de büyük ödülü kazandı. Yarışmada Türkiye adına bir ilk yaşandı. İlk defa Türkiye'den 2 proje ile bir Türk firmasının şampiyon olduğu yarışmanın ödül töreni, 19 Kasım'da Amerika'da Autodesk University etkinliğinde, 3 Aralık'ta ise İstanbul'da düzenlenecek İnşaat Sektörünün Geleceği Zirvesi'nde gerçekleşecek. Bu sene sekizincisi yapılan ve dünya genelinde Autodesk yazılımlarıyla hayata geçen projelerin yarıştığı AEC Excellence Awards, sektörünün oscarı olarak tanımlanıyor.Yapım işleri Gülermak, Nurol, Makyol ortaklığı tarafından yürütülen 13 km uzunluğa ve 11 istasyona sahip Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Projesi'nde, istasyonlar kentin çok yoğun nüfuslu bölgelerinde bulunduğundan, tasarım ve yapım çalışmaları yüksek mühendislik tecrübesi gerektiriyor. BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) çözümleri bu zorlukların aşılmasında etkin olarak kullanıldı. Konuyla ilgili olarak Autodesk Türkiye Ülke Lideri Murat Tüzüm "Dünya genelinde gerçekleştirilen binlerce proje arasından Türkiye'den 2 projenin eş zamanlı ödül kazanmasını Türk şirketlerinin yapı inşaat ve alt yapı projelerinde ulaştığı ileri seviyenin bir doğrulaması olarak görüyor ve çok önemsiyoruz. Ulusal ve uluslararası projelerde yer alabilmenin ön şartlarından birisi haline gelen BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) uyumlu çalışabilmek doğru planlama ve işbirliği araçları sayesinde uygulama aşamasında en yüksek verimliliği sağlamaya yardımcı oluyor. Başarıya katkı sağlayan projenin tüm paydaşlarına teşekkür ederiz" dedi. Yüksel Proje Ar-Ge ve Elektromekanik Koordinatörü Cihan Kayhan ise şunları kaydetti: "Bu başarımızın arkasında yüzde 60'ı mimar ve mühendislerden oluşan 1.400 çalışanımız, 41 yıllık bir mühendislik birikimimiz var. Sektörün ilk AR-GE Merkezi unvanı alan firması olarak; bu birikimimizi gelişen teknoloji ve yenilikçi çözümlerle destekleyerek uluslararası arenada gurur duyacağımız işlere imza atıyoruz. Üst düzey mühendislik çözümlemelerimizin bu şekilde ödüllendirilmesi bizim için yeni projelerin üretimindeki en büyük motivasyon kaynağı."