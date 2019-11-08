Otomotive 3 kamu katılım bankasından 0.49’la kredi

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Kamu bankalarının otomotiv sektöründe satışları canlandırmak için başlattığı kampanyanın benzerini katılım bankaları da yaptı. Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım tarafından hazırlanan otomotivde yerli üretime özel taşıt finansman paketleri kapsamında, müşterilere 60 ay vade ve 500 bine varan tutarlarda yüzde 0.49- 0.69 finansman oranıyla kredi sağlanacak.Bu kapsamda fiyatı 50 bin lira ila 120 bin lira arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 12-60 ay vade için aylık finansman oranı yüzde 0.49-0.69 olarak uygulanacak. Fiyatı 72 bin lira ila 500 bin lira arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlar için 12-60 ay vadeli kredinin finansman oranı da aylık yüzde 0.49-0.69 olacak.Anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Renault Mais ve Toyota; ticari araçlarda ise BMC, Fiat, Ford Otosan, GAZ Grup, Isuzu, Karsan, Mercedes, Otokar ve Temsa oldu. Kampanya, 31 Aralık'a kadar sürecek. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank da 1 Ekim'de faiz oranlarını düşürmüştü.