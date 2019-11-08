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at yarışları için de düğmeye bastı

Giriş Tarihi: 8.11.2019
Varlık Fonu at yarışları için de düğmeye bastı
Türkıye Varlık Fonu (TVF) at yarışları düzenleme ve yurtiçi ile yurtdışında düzenlenen at yarışları üzerine bahis kabul etme lisanslarına ilişkin hizmet alım sürecine başladı. Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Sönmez, ülkemizdeki mevcut at yarışı sisteminin köklü ve uzun bir geçmişi bulunduğunu belirterek, "Bu konuda daha da yüksek bir potansiyel olduğuna inanıyoruz. Kamu faydasını artırmak amacıyla ciroyu yükseltip maliyetleri düşürürken at yarışlarını dünya standartlarına getirecek bir modeli hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Milli Piyango'da olduğu gibi at yarışlarında da süreci başarıyla tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.
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Varlık Fonu at yarışları için de düğmeye bastı
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