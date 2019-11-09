AVM’ler markaların lojistik merkezi oluyor

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Alışverişlerin hızla internete kayması nedeniyle ziyaret sayıları düşen AVM'ler ve mağaza ciroları azalan markalar yeni bir işbirliğine hazırlanıyor. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, kurye sisteminin AVM ziyaret sayılarına negatif yansıdığını belirterek, şunları anlattı: "Bu durum hem markalara hem de AVM'lere zarar verecek. Başından beri çarşının yaşaması gerektiğini savunuyoruz. Birlikte hareket edebiliriz. Size açık teklif: Merkezi lokasyonlarda işleri düşen AVM'leri lojistik merkezi yapalım. E-ticaret siteleri üzerinden markalarımızın ürünlerini sipariş eden müşteriler belirlediğimiz AVM'lerden ürünleri aldıkları takdirde kurye ücreti ödemesin. Deneme kabinlerinin de olacağı bu merkezlerde insanlar aldıkları ürünü deneyebilsin ve anında iade edebilsin."Öncel, gerekirse bu merkezlerde kahve ve çay ikramı yapılabileceğini belirterek, bu alanların insanların vakit geçirebileceği mekânlar haline getirilebileceğini kaydetti. Öncel, ayrıca bu merkezleri kullanan müşterilere hediye kuponu verilerek mağaza cirolarının da artırılabileceğini kaydetti. Ece Türkiye AVM Yönetim Bölge Direktörü Semet Yolaç Canlıel ise, bu modele Antalya Terra City'de başladıklarını ve bu proje için BMD ile hareket edebileceklerini söyledi.