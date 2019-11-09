Çiftçilere 284 milyonluk ödeme

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Tarımve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında, çiğ süt, malak, kırsal kalkınma ve tohumfidan desteği adı altında üreticilere toplam 284 milyon liralık ödeme yapacaklarını bildirdi.Pakdemirli, mayıs-haziran dönemi için 275 bin yetiştiriciye 148 milyon liralık çiğ süt desteği ödemesi yapacaklarını belirtirken, "Ödemeler, TC kimlik numarasına göre yapılacak. TC Kimlik numarası 4, 6, 8 olan üreticilere 8 Kasım (dün) saat 18.00'dan sonra, 0.2 olanlara ise 15 Kasım 2019 saat 18.00 itibarıyla ödeme yapılacak. Bu ödemelerle birlikte Ocak 2019'dan bu yana çiğ süt üreticilerimize toplam 915 milyon lira ödemiş olacağız" dedi.Ayrıca, 2018 yılı ikinci dönem malak desteği kapsamında 3 bin 465 yetiştiriciye ise 2,2 milyon lira, kırsal kalkınma desteği adı altında 5 bin 261 kişiye 131 milyon lira, sertifikalı tohum ve fidan üretimi için de 12 firmaya 2.9 milyon lira ödeme yapacaklarını anlatan Pakdemirli, "Bu ödemelerimiz 8 Kasım'da üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak. Böylece bir hafta içinde üreticilerimize toplam 284 milyon liralık destek ödemesi yapmış olacağız" diye konuştu.