Kredi faiz oranlarında son durum! Ziraat, Akbank, Halkbank, ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Kredi çekerek ev ve otomobil almak isteyen ya da borçlarını kapatarak, ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar güncel oranları yakından takip ederek, günaşırı kredi faiz oranlarını internet üzerinden araştırıyor. Kendileri açısından en uygun kredi seçeneğine ulaşmak isteyen vatandaşlar için en yeni oranları haberimizde derledik.

İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Halkbank, TEB, İş Bankası diğer bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.25

Taşıt kredisi: 1.19

Konut kredisi: 0.99