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Kredi faiz oranlarında son durum! Ziraat, Akbank, , ihtiyaç - taşıt - ne kadar?

yüz binlerce vatandaşın önemli gündem maddelerinden. Kredi faiz oranlarını yakından takip eden vatandaşlar geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası'nın 3. kez üst üste politika faizinde indirim yapmasının ardından heyecanlanmış ve yaz ayında olduğu gibi bunun bankalara yansıyıp - yansımayacağını merak etmişti. Uzmanlar konut - taşıt - ihtiyaç kredilerinde yeni indirim kampanyalarının başlayacağını belirterek, kredi kullanmak isteyen vatandaş sayısının da bununla birlikte artacağını belirtiyor. Peki güncel kredi ne kadar? Bankalar hangi oranları uyguluyor? İşte , Akbank, Garanti Bankası, Vakıfbank, TEB, İş Bankası ve diğer bankaların uyguladıkları güncel oranları...

Giriş Tarihi: 9.11.2019 10:07 Güncelleme Tarihi: 9.11.2019 10:07
Kredi faiz oranlarında son durum! Ziraat, Akbank, Halkbank, ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Kredi çekerek ev ve otomobil almak isteyen ya da borçlarını kapatarak, ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar güncel oranları yakından takip ederek, günaşırı kredi faiz oranlarını internet üzerinden araştırıyor. Kendileri açısından en uygun kredi seçeneğine ulaşmak isteyen vatandaşlar için en yeni oranları haberimizde derledik.

İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Halkbank, TEB, İş Bankası diğer bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.25
: 1.19
: 0.99

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Kredi faiz oranlarında son durum! Ziraat, Akbank, Halkbank, ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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