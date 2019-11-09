Vatandaşın canını tehlikeye atan ürünlere geçit yok

BUGÜN NELER OLDU

Ticaret Bakanlığı, tüketicinin canını ve malını tehlikeye atan uygunsuz ve güvensiz ürünlere geçit vermedi. Bakanlık, ilk 10 ayda 1.7 milyar ithal ürünü doğrudan denetledi. Aralarında iş eldiveni, serum seti, şırınga, oyuncak ve daha pek çok ürünün bulunduğu yaklaşık 7.2 milyon ürün güvensiz ya da uygunsuz bulunarak ithalatı durduruldu ve geri gönderildi.Ticaret Bakanı Pekcan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2020 yılına ilişkin ticaretin yol haritasını içeren bakanlık bütçesini anlatarak, şu mesajları verdi:Ekim sonu itibarıyla 222 bin esnafa 21.1 milyar liralık faiz indirimli kredi kullandırıldı. Toplam kredi bakiyesi 40 milyar liraya yaklaştı.: Gümrüklerde olduğu gibi iç piyasada da denetimler yapılıyor. Yılın ilk 10 ayında 1.8 milyon adet ürün denetlendi. Bu kapsamda 22.222 ürünün güvensiz olduğu tespit edildi. Sebze ve meyvede gelen ürünlerle ilgili yeni bir uygulama geliştirildi, 125 bin partiden 2 bin partinin ihracatına izin verilmedi.Yurtdışında Türk malı imajını korumak amacıyla ihraç edilecek ürünler de denetime tabi tutuluyor. Bakanlık aynı dönemde 125 bin ihracat partisi ürünü denetleyip, yaklaşık 2 bin parti ürünün ihracatına izin vermedi. Denetimlerde 45 firmaya toplam 36.6 milyon lira idari para cezası uygulandı. Piramit satış sistemi kapsamında 13 adet firmanın internet sitesine erişimi engellendi.Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üye sayısı 750 bine ulaştı. GÜBİS annelerin en çok kullandığı sitelerden biri oldu.Tüketici hakem heyetleri yılın ilk 10 ayında yoğun bir mesai yaptı. 450 bin 699 başvuru karara bağlandı. Bu kararların yüzde 62'si tüketicilerin lehine sonuçlandı.Brezilya, ABD, Çin, Etiyopya, Fas'ın aralarında bulunduğu 17 ülkeye ihracat artacak. Kimya, makine, otomotiv, elektrik-elektronik ve gıda sektörlerinde dünya ihracatında yüzde 0.76 olan Türkiye'nin payı 1'e yükseltilecek.TicaretBakanı Ruhsar Pekcan "İhracatta devlet destekleri kapsamında yıl sonuna kadar ihracatçılarımıza 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz" dedi. Pekcan, bugüne kadar 11.952 ihracatçıya hususi damgalı yeşil pasaport verildiğini de söyledi.