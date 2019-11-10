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Merkez Bankasının faiz indirimleri sonrası '' oranları ne kadar?'' sorusuna, vatandaşlar yanıt arıyor. Ev, araba almak isteyen ya da diğer ihtiyaçlarını kapatıp, borçlarını bitirmek isteyen vatandaşlar ihtiyaç – taşıt – konut kredisi faizleri son durumu öğrenmek istiyor. Hal böyle olunca ‘’ ne kadar? , , ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?’’ sorusuna arama motorundan yanıt aranmaya başlandı. Binlerce vatandaş kendilerine en uygun kredi seçeneği araştırmaya başladı. Öte yandan uzmanlar, politika faizindeki indirimin, bankalara da yansıyacağını ve faizlerde düşüş yaşanabileceğini dile getiriyor. Peki kredi faiz oranlarında son durum nasıl? İşte Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank, Garanti ihtiyaç – taşıt – konut kredisi faizleri son duruma ilişkin ayrıntılar

Giriş Tarihi: 10.11.2019 15:15 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 15:15
Kredi faiz oranları ne kadar? 2019 Güncel Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank ihtiyaç – taşıt – konut kredisi faizleri ne kadar?

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini açıklamasının ardından pek çok özel ve devlet bankası oranlarında indirime gitti. On binlerce vatandaş kendilerine uygun kredileri araştırmaya başladı. Bunun akabinde '' ne kadar?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Ev almak ve borçlarını kapatıp ihtiyaç, taşıt, konut kredisi çekmek isteyenler güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyor. Peki Kredi faiz oranları ne kadar? İşte , , ihtiyaç – taşıt – konut kredisi faizlerinde son durum!

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Kredi faiz oranlarında indirime giden bankaları ve kredi faiz oranlarıyla alakalı güncel gelişmeleri bu başlık altından bakabilirsiniz.

Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası Halkbank ve diğer pek çok bankanın kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sabah.com.tr olarak tüm detayları sizler için haberimizde hazırladık.

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Kredi faiz oranları ne kadar? 2019 Güncel Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank ihtiyaç – taşıt – konut kredisi faizleri ne kadar?
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