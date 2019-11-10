Vakıfbank’tan ekonomiye 330 milyar destek

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Vakıfbank'ın 9 aylık bilançosu açıklandı. 387 milyar TL toplam aktif büyüklüğüyle Türkiye'nin 4. büyük bankası konumuna ulaşan bankanın net kârı 1 milyar 522 milyon TL oldu. Bankanın nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığı destek de 330 milyar TL'ye ulaştı. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "2019 yılının ilk dokuz ayında ulaştığımız 387 milyar TL toplam aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin 4. büyük bankası olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte milli ekonomiye destek paketleriyle ve farklı segmentlere yönelik kampanyalarla özellikle yerli üretimi ve ihracatı desteklemeye, her zaman olduğu gibi ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettik" diye konuştu.Sektörde, nakdi kredilerin yıllık bazda yüzde 2.1 daraldığı bir dönemde, Vakıfbank'ın reel sektörü kesintisiz şekilde finanse ettiğinin altını çizen Üstünsalih, "Bankamızın nakdi kredileri yıllık yüzde 10.2 artarak 260 milyar TL'ye ulaştı. Nakdi kredilerdeki pazar payımız, tarihimizde ilk defa yüzde 10 barajını aşarak yüzde 10.3 seviyesine yükseldi. Böylelikle milli ekonomimizin 'yanındaki güç' olduğumuzu bir kez daha kanıtladık" dedi.Mevduat ve mevduat dışı fonlama tarafında da başarılı bir dönemi tamamladıklarını vurgulayan Üstünsalih, "Mevduatımız yıllık bazda yüzde 20.3 büyüme ile yüzde 10.5 olan sektör ortalamasının neredeyse iki katı oranında artış kaydederek 230 milyar TL'ye ulaştı" dedi. Üstünsalih, ayrıca, Eylülde 725 milyon TL'lik TLREF endeksli tahvil ihracını gerçekleştirildiğini söyledi.