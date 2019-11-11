2023 hedefi 100 milyon dolarlık fidan ihracatı

BUGÜN NELER OLDU

FIDAN Üreticileri Alt Birliği Başkanı Hurşit Nallı, Türkiye'nin 10 yıl öncesine kadar fidan ithal ettiği Avrupa ülkelerine fidan ihraç eder konuma geldiğini belirterek, "2023'te 100 milyon doların üzerinde ihracat yapmayı hedefliyoruz" dedi. Türkiye'de 2005'ten itibaren verilen desteklemelerin etkisiyle ticari meyve bahçesi kurulumlarına önemli yatırımlar yapıldığını anlatan Nallı, Türkiye'de 54 meyve türüne ait bin 406 çeşit fidan üretimi yapıldığını söyledi. Nallı, Türkiye'de sertifikalandırılan fidan ve materyal üretiminin 2002'de 3.5 milyon iken, 2018'de 106.5 milyona yükseldiğini, sektörün, 30 katına çıkan kayıtlı fidan ve materyal üretimiyle üretiminin yüzde 40'ını ihraç ederek ülkeye döviz girdisi sağlayan bir sektör haline geldiğini ifade etti. Nallı, 2010'da 900 bin dolar olan fidan ihracatının 2018'de 38 milyon dolara ulaştığını dile getirdi.