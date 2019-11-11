Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Kasım tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?- Canlı

Dolar döviz kurundaki ani değişiklikler vatandaşları altın fiyatlarına yöneltiyor. Yeni haftanın ilk iş gününde Kapalıçarşı alış ve satış güncel rakamları takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren ''Altın fiyatları ne kadar?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Haberimizden son dakika Kapalıçarşı alış satış fiyatları detayı ile gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamları öğrenebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerini bu haberden takip edebilir ve canlı altın fiyatlarını öğrenebilirsiniz. İşte 11 Kasım Pazartesi tarihli güncel tam, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatlarına ilişkin merak edilenler…

GRAM ALTIN

ALIŞ: 271,45

SATIŞ: 271,49

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.798,00

SATIŞ: 1.826,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 434,17

SATIŞ: 443,94

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.790,96

SATIŞ: 1.835,48

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.736,68

SATIŞ: 1.770,31