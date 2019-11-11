Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak? 2020 Asgari ücret ve Agi zammı belirlendi mi?

Asgari ücret kişinin günlük temel ihtiyaçlarına göre komisyon tarafından belirlenmektedir. Çalışanlara verilebilecek en düşük ücret olarak belirlenen bu tutarın amacı bireyin hayati ihtiyaçlarını rahat şekilde karşılamasıyla karar verilir. Her yıl belli kriterlere göre belirlenen bu tutar 2020 yılına aylar kala araştırılmaya başlandı. Peki, 2020 Asgari ücret ne kadar olacak? 2020 Asgari ücret zammı yapılacak mı? AGİ ne kadar olacak? İşte detaylar…

2020 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan görüşmeler kapsamında vatandaşların bir yıllık zam oranı belli olacak. Bu komisyonda işç tarafını temsil etmek üzere Türk İş, işveren tarafını temsil etmek için TİSK ve hükümet adına Çalışma Bakanlığı olacak. Görüşmeler en az 3 veya 4 toplantı olacak anlaşma sağlanamazsa bu sayı artacak. Asgari ücret ise en geç Aralık sonu ve Ocak başında belli olacak.

2020 yılı asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında başlayacak. Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan görüşmeler kapsamında vatandaşların bir yıllık zam oranı belli olacak.

ASGARİ ÜCRET NEDİR, YILDA KAÇ KEZ ZAMLANIR?

Bir insanın temel ihtiyaçları olan beslenme, barınma, ısınma, giyinme, ulaşım ve eğitim gibi gereksinimlerden kaynaklanan masrafları karşılayabilmesi için, çalışmalarına karşılık verilen en düşük ücret anlamına gelen asgari ücret bu doğrultuda düzenlenmiştir. Devletin çeşitli temsilcilerle bir araya gelerek belirlediği ve her sene güncellediği asgari ücret ülkedeki hangi iş kolu olursa olsun ya da çalışanların tabi oldukları yasa fark etmeksizin bir işçinin alabileceği en düşük ücreti temsil eder. Devlet tarafından belirlenen asgari ücretin daha altında bir ücrete herhangi bir işçi çalıştırılamaz.

2019 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR?

Yıllık enflasyon rakamlarına bakılarak belirlenen asgari ücret geçtiğimiz 2018 yılında net aylık 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılı için %26,05 oranında zam gerçekleşti ve 2019 yılı için brüt 2.558,40 TL, net olarak ise 2.020,90 TL olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?

Asgari ücret görüşmelerinden çıkacak olan zam oranı milyonlarca asgari ücretle çalışanı ya sevindirecek ya da hüsrana uğratacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücret görüşmelerinde kimler olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirleyeceği üyelerden birinin başkanlığında;

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 2 temsilci, TÜİK temsilcisi, Kalkınma Bakanlığı temsilcisi ve Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,

-Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci,

-Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci olmak üzere 15 üyeden oluşur.

Komisyonun sekreterya ve raportörlük hizmetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. Raportörler, altı kişiyi geçmemek üzere Çalışma Genel Müdürlüğü personelinden görevlendirilir.