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kısa vadeli öneri teknolojisi

Giriş Tarihi: 11.11.2019
Borsada kısa vadeli öneri teknolojisi
BORSADA yatırımcının hayatını kolaylaştıracak teknolojilere imza atılıyor. Bu yeni teknolojilere bir yenisi eklendi. Ata Yatırım, Ata Royal olarak adlandırılan ürün ile yatırımcılara özel portföy yönetimi hizmeti veriyor. Yeni ürünle temel analiz yöntemi ile incelenen hisse senetlerine verilen kısa vadeli yatırım önerilerini yatırımcılar adına değerlendiriyor ve al-sat işlemleri gerçekleştiriliyor. Şirketin Genel Müdürü Murat Demirel, "Yatırımcılara teknoloji ve bilgi sunuyoruz. Royal, kendi bünyesinde volatilite ağırlıklı matematiksel çözümler ve indikatörler doğrultusunda kısa vadeli fiyat avantajlarını yakalamayı hedefleyerek hareket ediyor" dedi.
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Borsada kısa vadeli öneri teknolojisi
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