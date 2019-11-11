Dolar SON DAKİKA! Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? 11 Kasım canlı döviz fiyatları

Geçtiğimiz hafta dolar kurunda yaşanan dalgalı seyir neticesinde, yeni haftada döviz fiyatlarının ne yönlü olacağı yakından takip ediliyor. Alım satım, ticaret vb. amaçlarla dövize yaklaşan vatandaşlar, dolar kuru kapsamındaki son dakika hareketliliklerini yakından izliyor. Peki, dolar kuru bugün ne kadar ve kaç TL? Haberimizin detayarından Anadolu Ajansı'nın aktardığı analist verileri ile beraber canlı döviz fiyatları (alış satış) hakkında bilgi edinebilir; 11 Kasım 2019 Pazartesi günü dolar kuru son dakika takibini gerçekleştirebilirsiniz.

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL? 11 KASIM ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Dolar fiyatlarında yaşanan gelişmeleri ve anlık değişimleri haberimizin içerisinden bulabilir, canlı fiyatları takip edebilirsiniz.

Geçen hafta, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinde bir anlaşmaya yakın olunduğu ve bu anlaşma ile gümrük tarifelerinin de kaldırılacağı haberlerinin yanı sıra açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, küresel ekonomide toparlanmaya işaret etmesi pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağladı.

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verisi ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı konuşmanın takip edileceğini ancak gündemin odağında Trump'ın azil sürecinde bu hafta başlayacak kamuya açık soruşturmaların bulunduğunu ifade etti. Trump hakkında açılan azil soruşturmasında kamuya açık oturumların ilki çarşamba günü başlayacak.

Avrupa tarafında, geçen hafta boyunca ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle avro/dolar paritesi değer kaybederken, pay piyasaları cuma gününe kadar yükseliş eğiliminde hareket etti. Almanya'da DAX endeksi, cuma günü etkisini artıran kar satışları ile yüzde 0,46 azalış kaydetse de haftalık bazda yüzde 2,8 değer kazandı. DAX endeksi, yükseliş eğilimini üst üste 3'üncü haftaya taşırken, 13.229 puanla tüm zamanların en yüksek ikinci haftalık kapanışını da gerçekleştirdi.

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti.

Trump'ın ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamaları sonrası yeni haftaya negatif başlayan Asya borsalarında, Hong Kong'da devam eden protestolara ilişkin tedirginliklerin de fiyatlandığı görülüyor. Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, geçen hafta artan küresel risk iştahı ve ABD ile diplomatik ilişkilere yönelik iyimserlikle yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, cuma günü kar satışları ile yüzde 0,38 gerilese de haftalık bazda yüzde 4,76 değer kazandı.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 13 Kasım'da ABD'ye giderek Trump ile görüşeceğini anımsatarak, görüşme ile ilgili haber akışının piyasaların gündemini meşgul edeceğini söyledi.

Erdoğan, görüşme ile ilgili açıklamasında, "Arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız değerlendirme sonucunda, bu ziyaretin önemli olduğunu ve bu ziyaretle Barış Pınarı Harekatı'nın şu an geldiği noktayı yüz yüze değerlendirmenin faydalı olacağına inandık. Tabii ki Suriye'de güvenli bölge ve mültecilerin kendi topraklarına geri dönüşü konularını masaya yatıracağız. Gerek S-400 gerek F-35 gerek 100 milyar dolarlık ticaret hacmi meselelerini ele alacağız. FETÖ ile mücadele ve Halkbank konusunu da görüşeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000-105.000 bandının takip edileceğini, dolar/TL'de ise 5,80'in önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.