Erkekler de tercih edecek

BUGÜN NELER OLDU

NISSAN'IN ilk tanıtıldığı 1983'ten bu yana 7 milyon satan modeli Micra yenilendi. Beşinci nesil Micra, Türkiye'de lansmana özel 108 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Yeni Micra'da 1.0 litre 100 bg motor, 5 ileri manuel ile 7 ileri CVT şanzıman veVisia, Tekna, Platinum ve Platinum Premium olmak üzere dört donanım seçeneği bulunuyor. Micra'nın Türkiye'de 2003'ten bu yana 54 bin adetin üzerinde satıldığını söyleyen Nissan Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri, yeni Micra ile yıl sonunda yüzde 3 pazar payı hedeflediklerini kaydetti. Nissan dünyasının en genç ve dinamik kullanıcı kitlesine sahip modeli olan Micra'nın tam bir şehirli otomobil olduğunu anlatan Doğueri, "Bugüne kadar ağırlıklı olarak kadınların tercih ettiği Micra, yeni tasarımı ve teknolojisiyle erkeklerin de tercih edeceği bir model haline geldi. Yeni aracımızın da tasarım, konfor, çeviklik, park kolaylığı, Akıllı Teknoloji özellikleri ve güvenlik konusundaki avantajlarıyla sürücülerin favorisi olmaya devam edeceğine inanıyoruz" dedi.