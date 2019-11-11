Güçlü finans için dev adımlar

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, 2020'de güçlü bir finansal yapının inşası, tek haneli rakamlara inmiş enflasyon ve faiz oranlarını kalıcı hale getirecek 10 dev adıma imza attı. Ekonomik büyümeye büyük destek veren kredi garanti sisteminin etkinliği arttırılırken, faizsiz, uzun vadeli destek modelleri devreye giriyor. Türkiye Kalkınma Fonu ilk yatırım kararlarını 2020'de almaya başlayacak, yatırım kredilerinde ilave destek sağlanacak.

✹ KREDİ GARANTİ SİSTEMİNDE

YENİ DÖNEM: Mevcut kredi garanti sisteminin etkinliği artırılıyor. Fon'un öncelikli sektörlerde verimliliği artıracak projelerde kullanımına ağırlık verilecek. Fon'un yüzde 50'si imalat sanayii sektörlerinde yatırım ve ihracat kredilerine tahsis edilecek.

✹ YATIRIM BANKACILIĞI

GÜÇLENİYOR: Kalkınma ve Yatırım Bankası öncelikli sektörler için yurtdışından uzun vadeli fon temin edecek. Sanayi yatırımlarına desteği güçlendirilecek. Bankanın öz sermayesi 10 milyar lira artırılacak.

✹ TÜRKİYE KALKINMA

FONU KURULUYOR: Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası işbirliğiyle Türkiye Kalkınma Fonu kuruluyor. Fon 2020'de yatırıma başlayacak.

✹ ŞİRKETLERE SERMAYE KATKISI: Kalkınma ajanslarınca büyüme potansiyeli taşıyan şirketlere sermaye katkısı yapılarak bölgelerin gelişmesine katkı sağlanacak.



✹ KOSGEB İMALATIN PAYINI

YÜZDE 75'E ÇIKARIYOR: KOSGEB desteklerinden imalat sanayisine ayrılan payı yüzde 75'e çıkarılıyor. Destekler yaygınlaştırılacak.

✹ YATIRIMA DESTEK: Yatırım teşvik sistemi kapsamında, öncelikli sektörlerde belirlenecek ürünlerin üretimine yönelik bankaların kullandırdığı yatırım kredilerinde ilave destek sağlanacak.

✹ İHRACATÇIYA KOLAYLIK:Eximbank'ın sanayi programları güçlendirilerek öncelikli sektörlerin ihracat kapasitesi geliştirilecek.

✹ KREDİ İMKÂNLARI ARTACAK:Taşınır rehni yoluyla krediye erişime ilişkin sistem ve süreçler etkinleştirilerek imalat sanayii sektörlerine kredi kullandırma imkânları arttırılacak.

✹ FİNANSAL İSTİKRAR

GÖZETİLECEK: Finansal istikrarın gözetilmesine yönelik rezerv artırıcı uygulama ve araçlar güçlendirilecek ve çeşitlendirilecek.

✹ ENFLASYONLA MÜCADELE:Fiyat istikrarından sapılmaması için para ve maliye politikası araçları koordineli ve etkili kullanılacak.

OTODA FAİZ İKİ YILIN DİBİNDE

TAŞIT kredi faizleri kasımın ilk haftasında aylık ortalama yüzde 1.27 ile yaklaşık iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen ay 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 127.5 büyüyerek 49 bin 75 oldu. Sektör temsilcileri, kasım ve aralık aylarında hem faiz oranlarındaki düşüşün sürmesi hem de şirketlerin yıl sonu kampanyalarıyla toplam pazarın 400 binin üzerine çıkabileceğini tahmin ediyor. Tahvil-bono piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi, gerileyen enflasyon, azalan jeopolitik riskler ve Türk lirası varlıklara artan ilginin etkisiyle 2 yılın en düşük seviyesini gördü.