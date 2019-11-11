Kredi faiz oranları 2019 ne kadar? Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası ihtiyaç – taşıt – konut kredisi faizleri ne kadar?- Güncel

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini açıklamasının ardından pek çok özel ve devlet bankası kredi faiz oranlarında indirime gitti. On binlerce vatandaş kendilerine uygun kredileri araştırmaya başladı. Bunun akabinde '' Kredi faiz oranları ne kadar?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Ev almak ve borçlarını kapatıp ihtiyaç, taşıt, konut kredisi çekmek isteyenler güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyor. Peki Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank ihtiyaç – taşıt – konut kredisi faizlerinde son durum!

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Kredi faiz oranlarında indirime giden bankaları ve kredi faiz oranlarıyla alakalı güncel gelişmeleri bu başlık altından bakabilirsiniz.

Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası Halkbank ve diğer pek çok bankanın kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sabah.com.tr olarak tüm detayları sizler için haberimizde hazırladık.