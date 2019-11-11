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Toplum olarak böyle işlere ihtiyacımız var

ERHAN ÖZTÜRK ERHAN ÖZTÜRK Ekonomi
Giriş Tarihi: 11.11.2019
Toplum olarak böyle işlere ihtiyacımız var
ATTIĞI tweetle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek projenin hayata geçmesini sağlayan Youtuber Abdullah Enes Şahin'in sayesinde milyonlarca ağaç toprakla buluşuyor. SABAH'a konuşan Şahin şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızın "Bu çok güzel fikir Enes" sözlerinden sonra sanat, siyaset ve iş dünyası ile çok sayıda kullanıcıdan inanılmaz destek mesajları geldi. Bugün ilk fidanımızı Cumhurbaşkanımızla Ankara Batıkent'te dikeceğiz. Kampanyama en çok destek muhalif kesimden geldi. Toplum olarak böylesine birlikteliklere her zaman ihtiyacımız var." Ülkedeki yangınların terör örgütü tarafından çıkarılmasına çok öfkelendiğini belirten Şahin, "Bu yangınların terör örgütlerinin uzantıları tarafından sahiplenilmesi ise ayrı bir tartışma konusu" dedi.
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