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'a 13 personel alınacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu () Başkanlığınca 13 personel istihdam edilecek.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 11.11.2019 09:09 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 09:10
TÜBİTAK'a 13 personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ile Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı (BUTAL) bünyesinde görev yapmak üzere 1 iş yeri hekimi ve 3 araştırmacı uzman personel alınacak.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ve Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) bünyesinde görev yapmak üzere 4 memur, 1 büro memuru, 3 şoför ve 1 dağıtıcı alınacak.

Başvurular, kurumun web sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

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TÜBİTAK'a 13 personel alınacak
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