Design Week Turkey'de hedef 100 bin katılımcı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'in Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla tasarım kültürünü geliştirmek, tasarımın gücü konusunda farkındalık sağlamak, Türk tasarımcıları dünyaya tanıtmak ve tasarımın endüstriye kattığı değeri artırmak amacıyla bu yıl 4'üncü kez düzenlenecek Design Week Turkey, 14-17 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 'Tasarım Ötesi' ana temasını taşıyan etkinlik kapsamında 100'den fazla konuşmacı ve 150'nin üzerinde tasarımcı, 34 panel ve konferans ile 53 sergi ve atölye çalışmalarında sanayici, akademisyen ve öğrencilerle buluşacak.



''HEDEFİMİZ 100 BİN KATILIMCI''



Etkinlik hakkında bilgi veren İsmail Gülle, ''Etkinlik 4 gün sürecek. Design Week'e yurt dışından tasarım konusunda uzmanlaşmış isimler, Londra tasarım haftasının kurucusu, İtalya'dan ve Hollanda'dan uzman tasarımcılar katılacak. Etkinlikte 150'ye yakın konuşmacı olacak, paneller düzenlenecek. 4 gün boyunca tasarım tüm boyutlarıyla ele alınacak. Tasarım ekonomisinin ne kadar büyük bir ekonomi olduğunu göreceğiz. Tasarımla 1 liralık malın nasıl 10 liraya, 100 liraya çıktığını göreceğiz. Geçen sene yaklaşık 52 bin katılımcı vardı. Bu sene hedefimiz 100 bin katılımcı. Bunu gerçekleştirmek bizim için önemli ve çalışıyoruz. Design Week, gelişen tasarım kültürünü, sektörlerin yapmış olduğu projeleri, sektörlerin tasarıma ilgisini görmemiz açısından önemli. 100 bin rakamını istiyoruz çünkü 6 sayılı rakam istiyoruz. Okullarımızın bu konuda ne kadar yol aldığı konusunda da önemli'' dedi.



''AMACIMIZ, ÖĞRENCİLERİMİZ, İŞ HAYATINA GİREN VE GİRECEK OLAN GENÇLERİMİZ İÇİN FARKINDALIK OLUŞTURMAK''



Tasarım kültürünün önemine dikkat çeken Gülle, ''Bu etkinliğin amacı, birincisi farkındalık oluşturmak. Öğrencilerimize, iş hayatına giren ve girecek olan gençlerimiz için farkındalık oluşturmak. Bu farkındalığı da, işin içine akıl, fikir ve hayali katarak sağlayabiliriz. 30 yıldır yapılan yarışmalar var. Bu yarışmaların neticesinde onlarca bu işte söz sahibi olmuş modacı isimler ortaya çıkarttık. Hemen hemen bütün sektörlerde; tekstilde, halıda, deride, mobilyada, mücevherde, endüstride, otomotivde kısacası hepsinde tasarım var. Buradan çıkan çok başarılı isimlerin de artık marka olduğunu, kendi ayaklarının üzerinde durduklarını görüyoruz. İşte amacımız, bu sayıyı yükseltmek'' diye konuştu.



''ETKİNLİĞİ, 'DESİGN İST' PROJESİ ADI ALTINDA BİR PLATFORMA TAŞIMAYI ARZU EDİYORUZ''



Gülle, sözlerini şöyle tamamladı: ''Tasarım Haftası konseptini değiştirmek, ülke meselesi haline getirmek ve bütün söylenenlerin kurumlar tarafından kabul edildiği bir platforma taşımak istiyoruz. Bunu daha önce yapmış ülkeler var; ABD, İngiltere, İtalya, Almanya, Japonya gibi. Bu ülkeler bu farkındalık için çalışıyorlar. Bu etkinlerin neticesinin sergilendiği İstanbul'da, bir haftada tasarımın ve sanatın yaşadığı ortamı oluşturmamız gerekiyor. O açıdan bunun bir üst lige taşıyacaksak bizim bunu 'Design İST' projesi adı altında bir platforma taşımayı arzu ediyoruz. İstanbul'un tasarım ve kültürle birleştirdiği platform olacak''.



DESİGN TURKEY ENDÜSTRİYEL TASARIM ÖDÜLLERİ 8'İNCİ KEZ SAHİPLERİNİ BULACAK



Etkinliğe; Volvo, Ford, Tesla gibi dünyada tasarım alanında öne çıkan otomobil markalarının tasarımcılarından NielsvanRoij, Londra Design Week Direktörü Ben Evans, Uluslararası IF Tasarım Forumu CEO'su Ralph Wiegmann, Social Designs'ın kurucusu Daan Rosegarde, Design For All kurucusu RonNabarro, Tayvan Medikal Tasarım Birliği Başkanı Kevin Seng gibi global düzeyde alanında uzman isimler konuşmacı ve panelist olarak katılacak.



Rosanna Orlandi'nin 'Suçlu Plastik Değildir' temalı sergisiyle 'Sürdürülebilir Yaşam' ve 'Sıfır Atık' gibi konulara dikkat çekilirken, Dokumanın Çağdaş Yüzü sergisiyle Türkiye'de üretim kültürünün mihenk taşı olan dokumanın hikayesi anlatılacak. Collect Things sergisiyle de mimariden, günlük hayattan ve doğadan ilham alarak hazırlanan el yapımı mücevherler sunulacak.



Sürdürülebilirlik, Oyun Tasarımı, Tasarımda Rekabetin Kodları, Medical Tasarım, Çağdaş Mücevher Tasarımı başlıklı panellerin yer alacağı etkinlik kapsamında, ihracatta ve ulusal pazarda ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran iyi tasarımlar da ödüllendirilecek. Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri de gerçekleştirilecek törenle bu yıl 8'inci kez sahiplerini bulacak. Finale kalan tüm ürünler Design Turkey için ayrılan özel alanda yerini alacak.

