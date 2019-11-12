Eximbank döviz kredilerinde indirime gitti

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eximbank'ın TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de 90 baz puana varan indirime gittiğini açıkladı. Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni düzenleme ile Kısa Vadeli Döviz Kredilerinde 60-75 baz puan, ihracatçılara kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım kredilerinde ise 50-90 baz puan aralığında faiz indirimi yapıldı" dedi.Türk Eximbank'ın uygun maliyetli kredi ve ihracat kredi sigortası programları ile ihracatçının en büyük destekçilerinden biri olduğunu belirten Pekcan, Türk Eximbank'ın uluslararası piyasalarda son dönemde gerçekleştirdiği borçlanmalar çerçevesinde ihracatçıların döviz kredilerini daha düşük maliyetlerle kullanabilmesine imkân tanıyacak yeni bir faiz düzenlemesi yaptığını kaydetti. Pekcan, Eximbank'ın 2 Ekim tarihinde TL kredi faizlerini tek haneli rakamlara indirdiğini de hatırlattı.