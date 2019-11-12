İş Bankası’nın aktifi 526 milyar TL’ye ulaştı

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Türkiye İş Bankası, konsolide aktif büyüklüğünü Eylül 2019 itibarıyla 526.3 milyar TL'ye yükselterek "Türkiye'nin en büyük özel bankası" konumunu sürdürdü. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, 9 aylık finansal sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede "Bankamızın konsolide bazda ekonomiye sağladığı toplam destek, 305.8 milyar TL'si nakdi kredi, 90.3 milyar TL'si gayrinakdi kredi olmak üzere, Eylül 2019 itibarıyla 396.1 milyar TL düzeyinde gerçekleşti" ifadelerini kullandı. Banka, Eylül 2019 itibarıyla konsolide mevduat hacmini yıl sonuna göre yüzde 8.4 artırarak 269.9 milyar TL seviyesine çıkardı ve mevduatta özel bankalar arasındaki liderliğini sürdürdü. Bali, "Türkiye İş Bankası, reel kesimi ve hane halkını desteklemeye, bankacılık sektörüne öncülük etmeye, sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme stratejilerinden taviz vermeden devam edecektir" dedi.