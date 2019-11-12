İşgücü programları 600 bin gence fırsat kapısı açtı

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, pasif istihdam programlarını daha etkili sosyal koruma sağlayacak şekilde güçlendirmek için harekete geçti. Programların etkinleştirilmesi için hak kazanma şartları, ödeme miktarı ve süresine ilişkin, özel politika gerektiren grupları da dikkate alarak yeniden düzenleniyor. Pasif istihdam programlarına (işsizlik sigortası, kısa çalışma ödeneği, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu) başvuru süreci kolaylaşıyor ve sonuçlanma süreleri kısalıyor. Üniversite mezunu işgücü 7.8 milyona ulaşırken, aktif işgücü programları ile 600 bin gence fırsat kapısı açıldı. Türkiye İş Kurumu 2019- 2023 Stratejik Planı kapsamında iki yıllık dönemde her yıl 1 milyonun üzerinde istihdam yaratmak için yeni adımlar atılacak. Bu dönemde özel sektörde işe yerleştirilen kişi sayısı yüzde 5 artacak.