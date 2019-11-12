Türkiye genelinde 1 milyon 330 bin konutu dönüştürdük

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BUGÜN NELER OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kaçak yapılaşmayla mücadeleyle ilgili, "Şehirlerimizin 3 boyutlu dijital ikizlerini oluşturduk. 2020'de sistem tüm belediyelerimizin kullanımına açılacak. Böylelikle, yapılar izlenecek ve kaçak yapılar dijital olarak takip edilip önlenebilecek" dedi.Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Türkiye'de 1 milyon 330 bin konutun dönüştürüldüğünü belirten Kurum, "5 milyondan fazla vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağladık. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında bugüne kadar yaklaşık 13 milyar lira kaynak kullandık. İller Bankamızla da belediyelerimize 4 milyar lira kredi desteği ve yüzde 50'ye varan oranda finans desteği sağlıyoruz" diye konuştu.Yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarma hedefiyle 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedeflediklerini hatırlatan Kurum, "6 ilde büyüklüğü 4 milyon 900 bin metrekare olan 13 millet bahçesinin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirdik. Bugüne kadar 60 ilde yaklaşık 35 milyon metrekare alanda 134 millet bahçesi belirledik. 2020'de 38 ilde millet bahçesini hizmete sunacağız. 2023'e kadar tamamlanacak" dedi.Sıfır atıkla yıllık 20 milyar liralık bir ekonomik kazanç, 100 bin vatandaşa da istihdam sağlanacağını vurgulayan Kurum, şöyle konuştu: "Poşet kullanımındaki azalma ilk 9 ayda yüzde 77 oranında oldu. Zorunlu depozito uygulamamıza da 2021 yılı itibarıyla başlayacağız. Hedefimiz, 2023'te evsel atık geri kazanım oranımızı, en az yüzde 35 seviyesine çıkarmak."Boğazı'na ilişkin kanun tasarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Kurum, "Planlama yetkisi şu an zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde değildir. Meclisimizde yapılması planlanan düzenlemede Boğaziçi kesinlikle imara açılmıyor. Kaçak yapılaşma ile mücadelede önemli adımların atılacağı bir düzenleme olacaktır" dedi.