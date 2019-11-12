Yabancı yatırımcının güvenilir limanı Türkiye

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yılki kur saldırısının ardından, ekonomide Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın liderliğinde sürdürülen dengelenme sürecinde sağlanan başarı, Türkiye'yi yatırımcıların güvenilir limanı haline getirdi. Cumhuriyet tarihinin en yüksek cari fazlasının verilmesi, enflasyonun tek haneye indirilmesi, kredi derecelendirme kuruluşlarının not görünümünü yükseltmesi ve ekonomide başlayan toparlanma eğilimi, Hazine'nin yurtdışında gerçekleştirdiği tahvil ihraçlarına talebi patlatırken, Türk bankalarının sendikasyon kredilerine yabancı bankaların katılımı da zirveye çıktı.Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yıl yurtdışı piyasalarda 11.2 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirirken, bu işlemlere 30 milyar doların üzerinde talep geldi. Türk bankacılık sektörü de, sendikasyon kredilerinde tarih yazdı. Bu yıl başından bu yana 11.4 milyar dolarlık sendikasyon kredisine imza atıldı.