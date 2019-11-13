BES’e taze kan geliyor

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Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ilişkin olarak geçtiğimiz hafta açıklanan yeni düzenlemeler sektörde büyük bir heyecan yarattı. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan değişikliklere göre, genç kesimde uzun dönemli tasarrufları cazip hale getirecek şekilde BES'teki mevcut devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacak. Bu kapsamda, katılımcının sistemde kalış süresi ve yaşı dikkate alınarak durum analizi ve projeksiyon çalışması yapılacak. Gençlere diğer katılımcılardan farklı olarak verilecek devlet katkısı teşviki için ilave kaynak ihtiyacı belirlenecek. BES katılımcılarının kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkışlarının önlenmesi amacıyla sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı tanınacak. Bireysel emeklilikteki otomatik katılım sistemi, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenlenerek tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüştürülecek. Bu kapsamda sosyal tarafların mutabakatı ile Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) hayata geçirilecek.Peki tüm bu değişiklikler hakkında sektör ne düşünüyor. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, "Yüzde 25 oranında sağlanan mevcut devlet desteğinin kişilerin yaşlarına göre farklılaştırılması ve gençler için daha yüksek bir oran belirlenmesine yönelik değişikliğin, genç nüfusun sisteme daha fazla dahil olmasını sağlayacağını ve emeklilik sisteminin kapsayıcılığının genişletilmesine dair oldukça pozitif etkileri olacağını öngörüyoruz. Genç nüfusa yönelik tanıtım faaliyetlerini bu iç görüden hareketle yürüten bir şirket olarak, gençler için devlet desteğinin artırılmasının BES'e katılım motivasyonunu ciddi oranda artıracağını düşünüyoruz" dedi.Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin sosyal tarafların mutabakatıyla hayata geçirilmesi ile sermaye piyasalarının daha da derinleşeceğini belirten Ertürk, "Gönüllü BES ise, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kapsamı dışında kalan nüfus ile ek tasarruf kapasitesine sahip bireyleri kapsar hale gelecek. Sektöre yeni bir soluk getirecek bu uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte sistem kapsamında tasarruf yapan kişi sayısının çok yüksek oranda artacağını rahatlıkla ifade edebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.En kritik düzenlemelerden birinin de acil nakit ihtiyacı olduğunu belirten Ertürk, "BES uzun vadeli ve emeklilik dönemine yönelik bir sistem olduğundan katılımcıların devamlılığı hem kendi açılarından hem de sektörün gelişimi açısından en önemli hususlardan biri. BES müşterilerinin kısa vadeli ve acil nakit ihtiyaçları sebebiyle sistemden tamamen çıkışlarının önüne geçilmesi adına; sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını kısmi çekiş hakkı tanınması gündemde. Bununla birlikte; bireysel emeklilikteki varlıkların sistem içerisinde değerlendirilmesinin devamını sağlamak adına, birikimleri teminat göstererek bireylere uygun koşullarla kredi kullandırma gibi alternatif yöntemlerin önerilmesinin de mümkün olabileceğini değerlendiriyoruz. Planlanan bu tedbir ile sistemdeki devamlılık oranlarının ciddi seviyede artacağını tahmin ediyoruz. Bu konudaki yol haritası, çıkış nedenlerine yönelik gerçekleştirilecek anket çalışması doğrultusunda şekillenecek" şeklinde konuştu.