DASK’ın ödeme kapasitesi 24 milyara ulaştı

BUGÜN NELER OLDU

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından düzenlenen Deprem Hasar ve Risk Yönetiminde Uluslararası Gelişmeler Çalıştayı, deprem risk yönetimi ve sigortanın rolü konusunda uzman uluslararası isimleri bir araya getirdi. Çalıştayda DASK'ın Afet Yönetim Sistemi ve modellemesinin detayları da paylaşıldı. İki gün süren çalıştayda hasar tespiti konusunda İtalya, Yeni Zelanda ve Japonya gibi ülke örnekleri konuşulurken, zarar modellemesi ve sigortaya ilişkin konular da tartışıldı. DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, DASK'ın 2000'de kurulduğunu hatırlatarak, "Deprem riski ve yönetimi son derece geniş kapsamlı bir konu. Depremin yol açtığı riskler; nüfus artışı, şehirleşme, sanayileşmeyle birlikte sürekli yeni boyutlar kazanırken, deprem riski yönetiminin de değişen bu koşullara uyum sağlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.Güler, "Bugün teminata sahip konutlarımızın sayısı 9.5 milyona ulaşmış durumda. Ülkemiz genelinde her iki konuttan biri artık Zorunlu Deprem Sigortası'na sahip. Ancak buradan, diğer bir yüzde 50'nin daha olduğunu da hiçbir zaman unutmamalıyız. Kurumun bir depremdeki ödeme kapasitesi, bugün itibarıyla 24 milyar TL seviyelerine ulaştı" değerlendirmesinde bulundu. Güler, İstanbul'da 26 Eylül'de 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, yapılan haberlerin yarattığı farkındalık sayesinde sigortalı konut sayısında önemli artışlar yaşandığını vurguladı. Güler, şunları kaydetti: "Depremin ardından 10 binin üzerinde hasar ihbarı aldık. İhbarların yüzde 25'ini bir ay içinde sonuçlandırdık."