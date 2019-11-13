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maaşlarına son dakika zam müjdesi geldi! ? İşte detaylar...

maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yılın gelmesine kısa bir süre kala arama motoru üzerinden ‘Emekli zammı belli oldu mu 2020’ aratması sıklıkla yapılıyor. Ocak ayında yaşanacak maaş artışında 2019 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek olan enflasyon rakamları etkili olacak. İlk 4 aylık veriler neticesinde ise belli bir rakam oluşmuş durumda bulunuyor. Peki, ? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sabah.com.tr olarak tüm bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 13.11.2019 10:43
Emekli maaşlarına son dakika zam müjdesi geldi! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

maaşlarına yapılacak zam ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milyonlarca vatandaş yeni yıl da yapılacak maaş artışı için geri sayıma başlarken, bu artışlardaki en önemli etken enflasyon rakamları olacak. 2019 yılının son 6 aylık dönemindeki enflasyon oranları emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında etkili olacak. Bilindiği üzere emekliler bu yıl Temmuz ayında zam almışlar, iki bayramda da ikramiyeyi ceplerine koymuşlardı. Şimdi ise gözler Ocak ayına çevrildi. Peki, 'emekli zammı belli oldu mu' 2020 yılı emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili tüm son dakika detaylarına haberimizin içerisinde sizler için yer verdik…

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK? EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmelerine ve ayrıntılara haberimizin içerisinden ulaşabilir, maaş tablolarını görüntüleyebilirsiniz…

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Emekli maaşlarına son dakika zam müjdesi geldi! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...
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