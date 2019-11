İftiralara karşı hukuki süreç başladı

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Berat Albayrak'ın geçen hafta Ordu İş Dünyası programında gerçekleştirdiği konuşmanın içeriğinin çarpıtıldığını, "Berat Albayrak 'Ekonomi kötü' diyen ekonomistlere terörist benzetmesinde bulundu" başlığı ile haberleştirildiğini bildirdi.Gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan bu haberlerde bakanın konuşmasında ağzından dahi çıkmayan "Terörist" ifadesinin kasıtlı olarak kullanıldığı, bakana karşı kamuoyunun tepkisi, hatta kin ve nefretin amaçlandığı kaydedildi. Bakan Albayrak'ın konuşmasında, "İsminin başında ekonomist, profesör, vs. yazan ama bu ülkeye zarar vermeye çalışan, hangi tabloları çizerek milleti korkutmaya, Türkiye aleyhinde bir algı oluşturmaya çalışan bu kişilerin terör eylemlerinde gördüğümüz ekipten farkı yok. Türkiye teröre yönelik operasyon yapıyor, birileri ne diyor, 'Türkiye sivilleri öldürüyor' diyor. İftira, operasyon, korkutma, Türkiye'yi uluslararası alanda baskılama. Bunları görüyoruz" ifadelerini kullanarak, ekonomi aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlar ile terör operasyonları esnasında algı oluşturmaya çalışanların birbirinden farksız olduğunu vurguladığı kaydedildi. Açıklamada, "Üzülerek görülmüştür ki, yalan haberlerin arkasına siyasiler de takılmış, bu yalan ve iftira kumpasının içerisinde yer almışlardır. Ekonomide her pozitif gelişmeden, dengelenme sürecinin başarılarını ortaya koyan her verinin ardından aynı mahfillerin, Bakanın şahsını hedef alan girişimlerine şahit oluyoruz. Doğrudan yalan ve iftiralarla sayın bakanımızı hedef alan bu haberleri yapanlara ve aynı şekilde bu yalan ve iftiraları gündemde tutan kişilere karşı gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır" denildi.MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Albayrak'ın hiç kimseye terörist demediğini belirterek, "Berat Albayrak Ankara'dır, cumhuriyettir, sizin gibi Amerikan payandası değildir" dedi. Enginyurt'un sözleri, AK Parti'li ve MHP'li milletvekillerince alkışlandı.