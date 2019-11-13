Musk: Tesla'nın dördüncü "dev fabrika"sı Berlin'de kurulacak

İlayda Kılıçay / İstanbul,13 Kasım (DHA) - Elektrikli araç ve elektrikli araç motor parçaları tasarlayan, üreten ve satan ABD'li şirket Tesla'nın CEO'su Elon Musk, dördüncüsünü kurmayı planladığı "dev fabrika"nın (Gigafactory) konumunu Berlin olarak belirlediklerini duyurdu.

Musk," Herkes biliyor ki Almanya mühendislik faaliyetlerinde önde gelen bir ülke. Bu durum da bizim Gigafactory'i neden Almanya'da kuracak oluşumuzun nedenini açıklıyor"dedi.

Musk geçen hafta Los Angeles'da katıldığı bir toplantıda da, bu ay içinde piyasaya Cybertruck adını verdikleri bir pickup kamyonet süreceklerini açıklamıştı. Musk konuyla ilgili tweette, "Cybertruck tanıtımını 21 Kasım'da Los Angeles'daki SpaceX roket fabrikasının yanında yapacağız" demişti.

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