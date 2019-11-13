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haberi: Kredi faiz oranlarında yeni indirimler... İşte Ziraat, Akbank, Halkbank, Garanti konut - taşıt - faiz oranları!

vatandaşlar tarafından en çok takip edilen konuların başında geliyor. Bankalara göre farklılık gösteren ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarını merak eden kişiler internet üzerinden 'kredi faiz oranları ne kadar?' sorusunun yanıtını arıyor. Merkez Bankası'nın yaz ayındaki politika faizi indirimleriyle önce kamu bankaları daha sonra da özel bankalar harekete geçmiş ve kredi faizlerinde çok büyük indirimler yaşanmıştı. Uzmanlar yeni bir indirim dalgasının da başlayabileceğini bunun da ilgili sektörleri hareketlendireceğini belirtiyor. Peki , Akbank, Halkbank, Garanti Bankası, İş Bankası ve diğer bankaların güncel taşıt - konut - faiz oranları ne kadar? İşte konuyla ilgili son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 13.11.2019 10:47 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 10:51
Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarında yeni indirimler... İşte Ziraat, Akbank, Halkbank, Garanti konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları!

ile ilgili araştırmaları sürüyor. Bankaların uyguladığı güncel konut - taşıt - faiz oranlarını gün-gün takip eden vatandaşlar kendileri açısından en uygun seçeneğe ulaşarak ev - otomobil gibi ihtiyaçlarını karşılamak ya da borçlarını kapatmak istiyor. Merkez Bankası'nın politika faizlerini düşürmesiyle tetiklenen indirim sürecinin bir yenisinin daha gelmesini isteyen vatandaşlar indirim taleplerini sıkça dile getiriyor. Uzmanlar yeni bir indirim dalgasını başlayabileceğini ve bunun kredi taleplerine olumlu yansıyacağını belirtiyor.

İşte Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Halkbank, Yapıkredi, TEB ihtiyaç - taşıt - konut kredisi son dakika faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 0.99
Taşıt kredisi: 1.19
Tüketici kredisi: 1.25

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Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarında yeni indirimler... İşte Ziraat, Akbank, Halkbank, Garanti konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları!
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