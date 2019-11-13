Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarında yeni indirimler... İşte Ziraat, Akbank, Halkbank, Garanti konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları!

Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika araştırmaları sürüyor. Bankaların uyguladığı güncel konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranlarını gün-gün takip eden vatandaşlar kendileri açısından en uygun seçeneğe ulaşarak ev - otomobil gibi ihtiyaçlarını karşılamak ya da borçlarını kapatmak istiyor. Merkez Bankası'nın politika faizlerini düşürmesiyle tetiklenen indirim sürecinin bir yenisinin daha gelmesini isteyen vatandaşlar indirim taleplerini sıkça dile getiriyor. Uzmanlar yeni bir indirim dalgasını başlayabileceğini ve bunun kredi taleplerine olumlu yansıyacağını belirtiyor.

İşte Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Halkbank, Yapıkredi, TEB ihtiyaç - taşıt - konut kredisi son dakika faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.19

Tüketici kredisi: 1.25