Türkiye fidan dikmede Guinness rekoru kırdı

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 Kasım'da gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinde Çorum'da, 1 saat içinde 303 bin 150 fidan dikimiyle rekor kırıldığına işaret ederek, "Daha önce Endonezya'ya ait olan 232 bin 647 fidanla '1 saatte en fazla fidan dikme' rekorunu dün kırarak Türkiye adına tescil ettirmiş olduk" dedi. Bakan Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında, Çorum'un "1 saatte en fazla fidan dikme" dünya rekorunun tescil edilmesi dolayısıyla Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerinden belgeyi aldı. Pakdemirli, "Geleceğe nefes, ilk dünya rekorunu kırdı. Ağaç ve orman sevgisi açısından dünyaya örnek bir seferberlik oldu" diye konuştu. GUINNESS Dünya Rekorları Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici, önceki gün Çorum'da 1 saat içinde en çok ağaç dikme rekorunun kırıldığına tanıklık ettiklerini belirterek, "Küresel ısınmaya karşı dünya çapında yapılan bu büyük sosyal proje için emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. ANKARA