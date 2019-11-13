Uzman isim canlı yayında açıkladı! İşte 'Tank-Palet Fabrikası' gerçeği

A Haber Yurt Haberler Müdür Kerim Ulak, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve muhalefetin sıkça dillendirdiği Tank-Palet fabriakası yalanı ve giriştiği algı operasyonları ile ilgili Terör ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda ile AHaber canlı yayınında konuştu.

FABRİKANIN HERHANGİ BİR DEVLETE SATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Yusuf Alabarda, "Bu konu ile ilgili yaratılan manipülasyon çok farklı algılara sebebiyet veriyor ve bunun da başarılı olduğunu hissederse muhalefet bunun üzerinden yürümeye devam ediyor. Şimdi fabrikanın herhangi bir şirkete ve devlete satılması söz konusu değil. Fabrika kurulduğu günden bu yana çok büyük başarılara imza attı. TSK envanterinde bulunan zırhlı araçların bakım ve onarımları burada yürütülüyordu. Bu faaliyetine de NATO seviyesinde hizmet etmeye devam ediyor, fabrika satılmadığı için de bu hizmetlerine devam edecek. Fabrikanın içindeki emir-komuta hiçbir şekilde Katar ordusunda değil muhalefetin dediği gibi." açıklamasında bulundu.