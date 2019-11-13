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Uzman isim canlı yayında açıkladı! İşte 'Tank-Palet Fabrikası' gerçeği

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve muhalefetin her fırsatta dillendirdiği Arifiye'deki Tank-Palet fabrikasının Katarlılara satıldığı yalanı ve giriştiği algı operasyonları hakkında Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde, "Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nda satış söz konusu değil. Bunu diline dolayanlar deve kuşu misali kafalarını kuma gömüp her yeri karanlık sanıyor diye Türkiye öyle olmuyor." açıklamasında bulunmuştu. A Haber Yurt Haberler Müdür Kerim Ulak da konuyla ilgili olarak Terör ve ile canlı yayında konuştu. İşte Tank-Palet Fabrikası gerçeği...

Giriş Tarihi: 13.11.2019 15:20 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 15:24

A Haber Yurt Haberler Müdür Kerim Ulak, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve muhalefetin sıkça dillendirdiği Tank-Palet fabriakası yalanı ve giriştiği algı operasyonları ile ilgili Terör ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda ile AHaber canlı yayınında konuştu.

FABRİKANIN HERHANGİ BİR DEVLETE SATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Yusuf Alabarda, "Bu konu ile ilgili yaratılan manipülasyon çok farklı algılara sebebiyet veriyor ve bunun da başarılı olduğunu hissederse muhalefet bunun üzerinden yürümeye devam ediyor. Şimdi fabrikanın herhangi bir şirkete ve devlete satılması söz konusu değil. Fabrika kurulduğu günden bu yana çok büyük başarılara imza attı. TSK envanterinde bulunan zırhlı araçların bakım ve onarımları burada yürütülüyordu. Bu faaliyetine de NATO seviyesinde hizmet etmeye devam ediyor, fabrika satılmadığı için de bu hizmetlerine devam edecek. Fabrikanın içindeki emir-komuta hiçbir şekilde Katar ordusunda değil muhalefetin dediği gibi." açıklamasında bulundu.

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Uzman isim canlı yayında açıkladı! İşte 'Tank-Palet Fabrikası' gerçeği
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