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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Diyabete sağlanan sağlık sigortacılığı hizmeti 4,4 milyar liraya ulaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ", 2018'de 8,3 milyon kişinin diyabet tedavisi masrafını karşıladı. Diyabete sağlanan sağlık sigortacılığı hizmeti 4,4 milyar liraya ulaştı." dedi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 14.11.2019 15:11
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Diyabete sağlanan sağlık sigortacılığı hizmeti 4,4 milyar liraya ulaştı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "SGK, 2018'de 8,3 milyon kişinin diyabet tedavisi masrafını karşıladı. Diyabete sağlanan sağlık sigortacılığı hizmeti 4,4 milyar liraya ulaştı." dedi.
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Diyabete sağlanan sağlık sigortacılığı hizmeti 4,4 milyar liraya ulaştı
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