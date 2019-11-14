Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Diyabete sağlanan sağlık sigortacılığı hizmeti 4,4 milyar liraya ulaştı

BUGÜN NELER OLDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "SGK, 2018'de 8,3 milyon kişinin diyabet tedavisi masrafını karşıladı. Diyabete sağlanan sağlık sigortacılığı hizmeti 4,4 milyar liraya ulaştı." dedi.