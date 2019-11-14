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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Diyabete sağlanan sağlık sigortacılığı hizmeti 4,4 milyar liraya ulaştı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Diyabete sağlanan sağlık sigortacılığı hizmeti 4,4 milyar liraya ulaştı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "SGK, 2018'de 8,3 milyon kişinin diyabet tedavisi masrafını karşıladı. Diyabete sağlanan sağlık sigortacılığı hizmeti 4,4 milyar liraya ulaştı." dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "SGK, 2018'de 8,3 milyon kişinin diyabet tedavisi masrafını karşıladı. Diyabete sağlanan sağlık sigortacılığı hizmeti 4,4 milyar liraya ulaştı." dedi.