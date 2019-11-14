Borsa İstanbul’da akşam seansı geliyor

BUGÜN NELER OLDU

BORSA İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, repo pazarının sağladığı sağlam zemin üzerine Türk Lirası Referans Faiz Oranı TLREF'i inşa ettiklerini belirterek, "Dünya LIBOR sonrası döneme hazırlanırken, biz de bu dönüşüme ortak olduk ve ülkemizin risksiz değişken faiz altyapısına kavuşması ve finansal sistemde milli paramızın ağırlığının artırılması için önemli adımlar attık" dedi. Atilla, "Bonds, Loans & Sukuk Turkey 2019" konferansında yaptığı konuşmada, Borsa İstanbul'un, gurur duydukları milli bir değer ve güçlü bir marka olduğunu vurguladı.2019'un borsa için oldukça verimli bir yıl olduğunu kaydeden Atilla, "Finansal piyasalarımıza pek çok yeni ürün kazandırırken, likiditeyi artırarak derinlik sağlamaya muvaffak olduk. Geçtiğimiz yıl açtığımız FX Swap piyasası, günlük 2 milyar doları aşan hacme ulaştı. Konsolide ettiğimiz repo pazarında bugün artık 70 milyar lira üstünde işlem geçiyor. Vadeli İşlem Opsiyon Piyasamızda (VİOP) yükselen hacimle birlikte yeni pay ve faiz vadeli sözleşmeler, vade ve kullanım fiyatı yatırımcı tarafından belirlenen esnek kontratlar yaratıldı. Önümüzdeki günlerde yapacağımız duyurularla üyelerimize VİOP'ta yeni döviz kontratları ve akşam seansı gibi uygulamaların bilgisini de vermiş olacağız" dedi. Atilla ayrıca, yeni faiz takası ürününün de kısa sürede devreye gireceğini ifade etti.