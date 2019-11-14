Dünyanın en ‘büyük göç’ü belgesel oldu

BUGÜN NELER OLDU

AtatürkHavalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 5- 6 Nisan tarihleri arasında 45 saatte planlanan ancak 33 saat gibi rekor bir sürede gerçekleştirilen taşınma süreci belgesel oldu. Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olma özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı'nın yapımı ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA tarafından filme alınan ve 'büyük göç olarak' adlandırılan taşınma sürecinin bütün detaylarının anlatıldığı mini belgesel film, sosyal medya platformları üzerinden yayınlandı. Dünyanın en büyük sivil havacılık taşınması özelliğini taşıyan ve planlanandan 12 saat önce tamamlanarak Türkiye'nin lojistik sektöründeki başarısını da kanıtladığı taşınma sürecinin arka planında yaşananların aktarıldığı film Türkçe ve İngilizce olarak hazırlandı. Türkçe seslendirmesi Uğur Taşdemir tarafından yapılan belgeselde aralarında 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından, çok hassas aletlere kadar 47 bin 300 ton ağırlığında malzemenin karadan, yüzlerce uçağın ise havadan taşınma sürecinde zamana karşı ortaya konan yarışın tüm aşamaları aktarılıyor.