E-mailde pusuya yatıyorlar

Bireyler kadar şirketler de siber güvenlik konusuna yoğun çaba sarf etmeli. Şirketlerin en dikkat etmesi gereken konulardan biri de çalışanlar ve müşterileri. Çalışanların tıkladığı bir e-mail virüs saldırısı ile tüm sistemi çökertebilir, farklı bir hesaba para yollamaya giden bir dizi sürecin yolunu açabilir. Türkiye'de özellikle gerekli güvenlik ve server altyapısını kurmayan KOBİ'lere yönelik bir saldırı yöntemi de e-mail'i hackleme. Gmail veya hotmail gibi genel e-mail sağlayıcıları üzerinden yurtdışı ile yazışan KOBİ'ler bu dolandırıcıların ağına düşüyor.



BÜYÜK RAKAM BEKLENİYOR

Bir örnek olarak KOBİ'lerde çalışanların e-maillerini hackleyen korsanlar burada beklemeye başlıyor. E-mail sahibi çalışanın veya patronun gelen kutusunu onunla beraber eş zamanlı olarak okuyor. Yüksek meblağda bir para transferi için pusuya yatıyor. Milyonlarca dolarlık bir para transferi görünce de hemen e-maile girerek bir yanlışlık olduğunu, IBAN numarasının değiştiğini belirterek karşı tarafa kendi IBAN'ını veriyor. Daha sonra da bu para yurtdışına gönderilip farklı kişiler tarafından çekiliyor.

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FİDYE DE İSTENİYOR

Aynı zamanda yine çalışanlara yollanan bir e-mail ile virüs saldırısı yapılıyor ve şirketin sistemi ele geçiriliyor. Tüm sistemin çökertildiği örnekler çok. Bilgisayarlarda sadece "100 bitcoin gönder" cümlesi yer alıyor. Şirketin tüm bilgileri hackerların eline geçiyor. Bu ve buna benzer saldırıları önlemek için olmazsa olmaz şey ise şirketlerin güvenlik yazılımlarını almaları ve o yazılımları sürekli güncellemeleri. Ataklar için müdahale ekiplerinin olması da gerekiyor.

Bunlar yapıldıktan sonra en büyük zaaf ise müşteriler ve çalışanlar. Şirketlerin müşterilerini ve çalışanlarını eğitmesi gerekiyor ve bir güvenlik protokolü hazırlaması şart.



KOBİ'LERE YEDEKLEME ŞART

Şirketler hali hazırda çalışanlarına sosyal medyayı ve USB girişini kapatıyor. Ayrıca gözetleme de yapıyor. Ancak yine de online olan bir bilgisayar söz konusu olduğu sürece güvenlik politikası şart. Aynı zamanda bu konuda hem eğitim verilmeli hem de şüpheli bir durumda neler yapılacağının belli olması lazım.

Ayrıca ne kadar küçük olsa da şirketlerin yedekleme yapması lazım. Bir saldırı olması halinde sistemin devam edebilmesi için yedekleme yapılmalı. Çünkü uzmanlara göre her türlü veriyi almaya çalışıyorlar. Her türlü veri hedef dahilinde.

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TÜRKİYE GÜVENLİĞE EN ÇOK YATIRIM YAPMAK İSTEYEN ÜLKE

Dolandırıcılık yönetimi teknolojileri alanında EMEA Bölgesi içinde en çok yatırım yapmak isteyen ülke Türkiye. Experian araştırmasına göre yüzde 73'lük bir oran yatırım yapmak istiyor. Türkiye'de şirketlerin yüzde 67'si en çok maruz kalınan dolandırıcılık türünün veri hırsızlığı olduğunu düşünüyor. En yaygın üç dolandırıcılık türü, veri hırsızlığı, kimlik hırsızlığı/sosyal mühendislik ve dijital kanallara sahte başvuru. Bu dolandırıcılık türünde tüm ülkelerin ortalaması yüzde 58 iken Türkiye'de yüzde 67.



ŞİRKETLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

* Şirketin siber güvenlik ve bilgi güvenliği politikalarını ve kurallarını oluşturun.

* Şirket çalışanlarının siber ve bilgi güvenliği konusunda eğitimler almasını sağlayın.

* Şirket sistemlerinin ve verilerinin güvenliğini sağlamak için gerekli yaızlımları (firewall, anti malware, anti phishing vb.) edinin.

* Firmada kullanılan yazılımların lisanslı ve güncel olmasına, güvenlik yamalarının sürekli indirilmesine dikkat edin.

* Şirket sistemlerine fiziksel erişimleri kontrol edin, yetkilendirme sınıfı oluşturun. Şirket dışından sistemlere erişimi kontrol altında tutun.

* Şirket yazışmaları için kurumsal e-posta servis sağlayıcılarını kullanın.

* Her çalışana özel ayrı birer kullanıcı girişi ve şifresi tanımlayın.

* Şirketin önemli sistemlerinin ve verilerinin düzenli olarak yedeklendiğinden (backup) emin olun. Bu yedekleri şirket sunucularında dışında güvenli bir yerde muhafaza edin.

* Ataklara karşı iş sürekliliğini temin etmek üzere acil durum planı hazırlayın.

* Siber atakların maliyetlerini minimize etmek üzere siber güvenlik poliçesi edinin.

* Güçlü kimlik doğrulama çözümleri kullanın. (2 faktörlü doğrulama, cihaz tanıma, biometri, davranışsal biometri)

* Veri koruma sorumlusu atayın. Şirkete yönelen siber atakları yönetmek üzere siber müdahale sorumlusu belirleyin.

* Şirket içinde ve dışında kullanılan wi-fi ağlarının güvenliğinden ve gizliliğinden emin olun.

* Şirket sistemlerine Mobil cihazlar ile erişimi kontrol edin.

* Şirket bilgisayarlarına takılan usb vb. taşınabilir cihazların erişimini takip edin ve kısıtlayın.



-BİTTİ-