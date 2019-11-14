Gayrimenkulde yatırım iştahı zirveye çıkıyor

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Emlak Konut GYO güvencesiyle Pasifik İnşaat tarafından hayata geçirilen Merkez Ankara projesi satışa çıktı. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürü Hakan Gedikli, sektörde yatırım iştahının yeniden arttığını belirtirken, konut alıcıları için de olumlu gelişmeler yaşandığını söyledi. Gedikli, Merkez Bankası'nın art arda yaptığı faiz indirimleriyle beraber, ticari faaliyetlerin hızlandığının net bir şekilde görüldüğünü kaydetti. Konut, ofis, alışveriş merkezi ve otel fonksiyonlarını bir arada sunan Türkiye'nin tek parselde en büyük karma projesi Merkez Ankara, bin 700 dönümlük AKM Millet Bahçesi'ne komşu konumda bulunuyor. Satış sürecinde yüzde 30'u satılan ve metrekare fiyatları 5 bin 500 TL'den başlayan projeden, toplam 4 milyar 195 milyon TL satış geliri bekleniyor.