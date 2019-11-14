Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Hedefimiz İstanbul’u küresel tasarım merkezi yapmak

Hedefimiz ’u küresel tasarım merkezi yapmak

Giriş Tarihi: 14.11.2019
Hedefimiz İstanbul’u küresel tasarım merkezi yapmak
TÜRKIYE İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla bu yıl 4. kez düzenlediği Design Week Turkey, 14-17 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Genç tasarımcıları dünyaya tanıtmak ve ihracatla tanıştırmak için önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, "Yıl boyunca tasarım ve modanın konuşulacağı bu proje ile İstanbul'u uluslararası düzeyde, Avrasya'nın bölgesel tasarım merkezi yapacağız. Şehri endüstriyel, görsel, moda tasarım ajanslarının ofis açacakları küresel tasarım merkezine dönüştüreceğiz" dedi. Gülle, bugüne kadar 120 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan Design Week Turkey'in daha fazla insana ulaşması için çalıştıklarını dile getirdi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hedefimiz İstanbul’u küresel tasarım merkezi yapmak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN