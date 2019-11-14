Hedefimiz İstanbul’u küresel tasarım merkezi yapmak

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYEİhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla bu yıl 4. kez düzenlediği Design Week Turkey, 14-17 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Genç tasarımcıları dünyaya tanıtmak ve ihracatla tanıştırmak için önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, "Yıl boyunca tasarım ve modanın konuşulacağı bu proje ile İstanbul'u uluslararası düzeyde, Avrasya'nın bölgesel tasarım merkezi yapacağız. Şehri endüstriyel, görsel, moda tasarım ajanslarının ofis açacakları küresel tasarım merkezine dönüştüreceğiz" dedi. Gülle, bugüne kadar 120 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan Design Week Turkey'in daha fazla insana ulaşması için çalıştıklarını dile getirdi.