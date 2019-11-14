Kıyılarda kaçak yapı kalmayacak

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, imar mevzuatında önemli değişiklikler yapan, kıyılardaki iskeleler dahil kaçak tesislerin yıkılmasını sağlayacak kapsamlı bir yasa teklifi hazırlıyor. Söz konusu teklifle sağlam yapılar üretilmesi için binaları denetleyen kuruluşlara da sıkı denetimin yanı sıra ağır cezalar getiriliyor. Teklif ile devletin 50 yıl önce kamulaştırdığı bazı yerlere fahiş rakamlar ödemesinin de önüne geçilecek. AK Parti, önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunmak için imar mevzuatında önemli değişiklikler yapan yasa teklifinin hazırlıklarına başladı. AK Parti Grubu'nda çalışmaları süren ve yaklaşık 80 maddeden oluşması beklenen teklifte yer alacak bazı düzenlemeler şunlar olacak:Yabancılara yatırım yapma koşulu ile tarım arazi tahsisleri yapıldı. Tahsis edilen bu arazilerde 3 yıl içinde yatırımın yapılması gerekiyordu ancak bazıları bu koşula uymadı. Teklifte 3 yıllık sürede yatırım yapmayanlara ek süre verilmesi bulunuyor. Bazı milletvekilleri ise buna karşı çıkıyor.Geçmişte yapılan ancak şu ana kadar bedeli ödenmeyen kamulaştırmalar için yeni bir adım atılıyor. Burada devletin ödeyeceği bedelin hesaplama şekli değiştiriliyor. Bedel, bugünün rayiç değeri yerine kamulaştırıldığı tarihten itibaren faiz işletilmesi ile belirlenecek. Kamulaştırıldığı zaman tarla değerinde olan ancak özellikle büyükşehirlerde bugün gelişen kent ile birlikte fahiş fiyatlara ulaşan alanlara devletin daha yüksek rakamlar ödemesi önlenecek.Turistik bölgeler başta olmak üzere tüm kıyılar kıyı mevzuatına uygun hale getirilecek. Buna aykırı tüm tesisler ve yapılar yıkılacak. Bu kapsamda kirliliğe neden olan iskelelerin yıkılması da gündemde.Yüksek Fen Kurulu kurulacak. Ulusal coğrafi veri altyapısı oluşturulacak. Belediyeler dahil tüm imar düzenlemeleri bu veri tabanında rahatlıkla görülebilecek. Gecekondu alanları belirleme yetkisi TOKİ'ye verilecek, arsa üretim yetkisi ise Milli Emlak'ta olacak.Yapı denetim kurulları sıkı denetime alınacak. Denetim faaliyetlerini gereği gibi yapmayanlara ağır cezalar getirilecek.Kaçak binaların yıkılması için sahipleri uyarılacak. Yıkmazlarsa bu işi devlet yapacak ve parasını da kaçak bina sahiplerinden tahsis edecek.