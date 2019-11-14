Sanayi üretimindeki artış milli gelirde büyümeye işaret ediyor

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, geçen yılın ağustos ayından itibaren daralan sanayi üretimi, eylül ayında 2018'in aynı ayına kıyasla yüzde 3,4 yükseldi.

Böylece endeks, 12 ay sonra ilk kez artış gösterirken, sanayi üretiminde dip seviyelerden dönüşün ve ekonomide yeniden büyüme dönemlerine girilmesinin belirtileri de görülmeye başlandı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde negatif bölgede olan gruplar olsa da üretimin geneline yayılan artışlar yaşandı. Özellikle yüksek teknoloji ürünleri başta olmak üzere tekstil, giyim, deri, gıda ürünleri imalatı sektörlerindeki artış dikkati çekti.

Ekonominin diğer sektörlerini desteklemesi açısından önem taşıyan kimya üretiminde yıllık bazda yaşanan yüzde 3'lük artış sanayi üretimindeki genel artışta etkili oldu.

Otomotiv ve inşaat sektörlerine yönelik son dönemde alınan tedbirler ve verilen desteklerin etkisiyle endekslerde görülen toparlanma belirtileri de söz konusu sektörler için gelecekte daha iyimser bir tablonun ortaya çıkabileceğine işaret ediyor.

"MİLLİ GELİR ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE SINIRLI OLARAK TOPARLANDI"

AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK), idari kayıtlara dayanılarak hazırlanan yeni sanayi üretimi endeksinin milli gelir serisiyle daha uyumlu olduğunu söyledi.

Sanayi üretim endeksinin ikinci çeyrekte yüzde 3,4 daralırken, katma değer azalışının yüzde 2,7 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Bürümcekçi, arındırılmamış sanayi üretiminin üçüncü çeyrekte 2018'in aynı çeyreğine göre yüzde 0,8 arttığını ifade etti.

Bürümcekçi, böylece 4 çeyrek aranın ardından üretim artışı kaydedildiğine dikkati çekerek, "Ekim için öncü göstergeler yıllık bazda artış döneminin devam ettiğini gösteriyor. Sanayi üretimi ve katma değer arasında önceki çeyreklerde gözlenen ilişki nedeniyle üretimin bu seyri GSYH'nin üçüncü çeyrekte yüzde 0-0,5 aralığında artış gösterebileceğine işaret ediyor. Üçüncü çeyrekte sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 0,8 yükseldi ki milli gelir de pozitif bölgeye geçebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeksin de bir önceki aya göre yüzde 3,2 arttığını vurgulayan Bürümcekçi, çeyrekler bazında bakıldığında ilk çeyrekte yüzde 1,8, ikinci çeyrekte yüzde 0,7 ve üçüncü çeyrekte yüzde 1,6 artış yaşandığını kaydetti.

Bürümcekçi, öncü göstergeler dikkate alındığında milli gelirin üçüncü çeyrekte sınırlı olarak toparlandığını belirterek, "Büyüme eğiliminin ne ölçüde güçlenebileceğini finansal koşullardaki gevşemenin kalıcılığı, bankacılık kredi hacmindeki yükselişin ne kadar korunabileceği ve dış talep koşulları belirleyecek." diye konuştu.