SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı 1245 lira olacak! Emekli maaşlarına Ocak ayında ne kadar zam yapılacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında maaş artışı yaşayan vatandaşlar iki bayramda da ikramiyeyi ceplerine koymuşlardı. Milyonlarca emekli gözlerini Ocak ayına çevirirken bu noktada en önemli etken 2019 yılının ikinci yarısında gerçekleşmiş olan enflasyon rakamları olacak. İlk 4 aylık veriler neticesinde yapılacak zam miktarı ile ilgili detaylar şekillenmeye başladı. Peki, 2020 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2020 yılı emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili tüm son dakika detaylarına haberimizin içerisinde sizler için yer verdik…

EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK? EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 1245 LİRA!

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmelerine ve ayrıntılara haberimizin içerisinden ulaşabilir, maaş tablolarını görüntüleyebilirsiniz…