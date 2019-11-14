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SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı 1245 lira olacak! Emekli maaşlarına Ocak ayında ne kadar zam yapılacak?

Emekli maaşlarına son dakika zam haberleri gelmeye devam ediyor. Ocak ayının gelmesine oldukça kısa bir süre kala milyonlarca vatandaş arama motoru üzerinden ‘Emekli Ocak zammı belli oldu mu 2020’ aratmasını yapıyor. Bilindiği üzere her yıl yapılacak zam tutarlarındaki en önemli etken o yılın 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon rakamları oluyor. Ocak ayında yaşanacak maaş artışında ise 2019 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek olan enflasyon rakamları etkili olacak. Şuana kadar açıklanan ilk 4 aylık veriler neticesinde ise belli başlı rakamlar oluşmuş durumda. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? Abah.com.tr olarak konuyla ilgili tüm son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 15.11.2019 06:47 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 06:48
SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı 1245 lira olacak! Emekli maaşlarına Ocak ayında ne kadar zam yapılacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında maaş artışı yaşayan vatandaşlar iki bayramda da ikramiyeyi ceplerine koymuşlardı. Milyonlarca emekli gözlerini Ocak ayına çevirirken bu noktada en önemli etken 2019 yılının ikinci yarısında gerçekleşmiş olan enflasyon rakamları olacak. İlk 4 aylık veriler neticesinde yapılacak zam miktarı ile ilgili detaylar şekillenmeye başladı. Peki, 2020 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2020 yılı emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili tüm son dakika detaylarına haberimizin içerisinde sizler için yer verdik…

EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK? EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 1245 LİRA!

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmelerine ve ayrıntılara haberimizin içerisinden ulaşabilir, maaş tablolarını görüntüleyebilirsiniz…

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