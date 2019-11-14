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her yıl 1 milyon yeni müşteri kazanacak

Genel Müdürü Erkan, "'de 2022 sonuna kadar her yıl 1 milyon yeni müşteri kazanmayı hedefliyoruz." dedi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 14.11.2019 12:13
Turkcell her yıl 1 milyon yeni müşteri kazanacak

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell'in gelecek üç yıllık döneme ilişkin hedeflerini Londra'da uluslararası yatırımcılara yönelik düzenlediği toplantının ardından basına duyurdu.

Şirketin, 25'inci yılını kutladığı 2019'un dokuz aylık dönemini başarıyla tamamladığını anlatan Erkan, gelecek üç yıl boyunca hem operasyonel hem de finansal açıdan güç kazanmaya devam edeceklerini söyledi.

Erkan, üç yıllık dönemde gelir büyüme hedefini yüzde 13-16 aralığında belirlediklerini aktararak, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı hedefini ise yüzde 39-42 aralığına çıkardıklarını bildirdi.

Turkcell'in 2022 sonuna kadar olan üç yılda her yıl 1 milyon yeni müşteri kazanmayı hedeflediği bilgisini veren Erkan, "Stratejik öncelik olarak belirlediğimiz dijital ödeme hizmetleri ve dijital iş çözümleri alanlarında da pazar lideri olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

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Turkcell her yıl 1 milyon yeni müşteri kazanacak
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