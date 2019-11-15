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için tabanı ne kadar? tazminatı nasıl hesaplanır?

Türkiye'de yüz binlerce kişi karşılığında çalışıyor. Asgari ücret tutarı ise 2019 yılı için net 2.020 lira. Bir çok insan ise işten çıkarılması durumunda ne kadar alabileceğini merak ediyor. , belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, iş yerince topluca ödenen para olarak tanımlanıyor. tazminatı işçinin çalıştığı son ay aldığı maaşın brüt ücretine göre belirleniyor. Peki kıdem tazminatı taban ve tavan hesaplama nasıl yapılır? nedir? nedir ve kimleri kapsıyor? İşte tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 15.11.2019 17:44 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 17:44
Asgari ücret için kıdem tazminatı tabanı ne kadar? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

, belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, iş yerince topluca ödenen paradır. tazminatı işçinin son ay aldığı maaş üzerinden brüt ücretine göre belirlenir. Peki, alan bir çalışanın kıdem tazminatı ne kadar olur? İşte merak edilen tüm detaylar!

Kıdem tazminatı yanında habersiz işten çıkarma durumlarında da ekleniyor. İşçilerin bilmediği bir daha var, o da . Peki, ayrımcılık tazminatı nedir ve şartları neler? İhbar tazminatı kimleri kapsıyor? İşte merak edilen tüm detaylar!

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Asgari ücret için kıdem tazminatı tabanı ne kadar? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
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