İBB’nin iptal ettiği arıtma tesisini bakanlık yapacak

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye giriyor. Bakan Kurum tesis için alınan kararın talihsiz olduğunun altını çizerek, "Tüm dünya biyolojik arıtmaya geçerken İBB Başkanı çıkıp 'Bu israf projesidir' gibi talihsiz bir açıklama yaptı. Buna müsaade etmeyeceğiz, belediyenin sorumlulukları var. Haliç'in eski haline dönmesine müsaade etmeyeceğiz. Atılması gereken adımları kararlılıkla atacağız. Gerekirse bakanlık olarak gideceğiz resen bu işi yapacağız" dedi.Depremin terör kadar tehlikeli olduğunu belirten Bakan Kurum, şöyle konuştu: "Bu yıl Türkiye genelinde 65 bin kentsel dönüşümün başlangıcını sağladık. Bizim tarihi eserlerimizi gün yüzüne çıkaracak projeleri yapmaya çalışıyoruz. 65 bin konutun 25 binini İstanbul'da yapıyoruz. Her yıl kararlı bir şekilde projeleri gerçekleştireceğiz."TOKİ aracılığıyla yapılan 50 bin sosyal konut için başvuru sayısının 638 bine yükseldiğini söyleyen Kurum, "2 bin 500'ünün inşaatına başlattık. Hedefimiz 250 bin sosyal konut yapmak. Dar gelirliler için yılda 100 bin konut yapacağız" diye konuştu.